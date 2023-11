Pas de trains entre Bréauté et Fécamp en Seine-Maritime suite à un glissement de terrain

Le trafic ferroviaire est interrompu ce vendredi matin dans les deux sens entre Bréauté-Beuzeville et Fécamp (Seine-Maritime). Un glissement de terrain sur les voies à l’entrée de la ville de Fécamp suite aux intempéries en est à l’origine, indique la SNCF.



La circulation des trains est interrompue dans les deux sens entre Bréauté-Beuzeville et Fécamp, depuis 9 heures. Les équipes techniques sont sur place. La SNCF invite les voyageurs à « reporter votre voyage pour aujourd'hui ». Des cars de substitution sont mis en place entre Bréauté et Fécamp, précise l’astreinte communication.



Deux trains (le 850360 et 850371) ont été supprimés. La reprise du trafic devrait intervenir vers 17 heures au plus tard.



