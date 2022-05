Orages et vents de 100 km/h sur la Normandie ce dimanche après-midi et en soirée

🟠 ⛈ #vigilanceOrange orages.



Ce dimanche après-midi et soirée, risque d’orages violents, avec précipitations intenses, grêle et fortes rafales de vent, de la Normandie au Val de Loire notamment.



Restez informés : https://t.co/SBcDaJ3wuk pic.twitter.com/UJL2x2SSSX

— Météo-France (@meteofrance) May 15, 2022



Les cinq départements normands sont placés en vigilance orange « orages » ce dimanche 15 mai. Météo France annonce un « risque d’orages violents, avec précipitations intenses, grêle et fortes rafales de vent » au cours de l’après-midi et en soirée.Des orages vont se développer sur la Normandie et le Val de Loire. Certains s’annoncent virulents, s’accompagnant de fortes de précipitations, de grêle et de rafales de vent voisines de 100 km/h.« Des orages persisteront dans la nuit de dimanche à lundi du Sud-Ouest aux frontières du Nord-Est, mais ils seront moins intenses que les précédents », prévoit Météo France.