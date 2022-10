Odeur de gaz au lycée Jeanne d'Arc au Havre : 450 élèves et personnels évacués

Quatre-cents-cinquante élèves, enseignants et membres du personnel du lycée Jeanne d'Arc, situé avenue du Bois-au-Coq, ont été évacués ce mardi vers 14h30. La cause ? Une odeur de gaz persistante dans la cage d'escalier du bâtiment principal.



Les sapeurs-pompiers ont été sollicités afin de procéder à une reconnaissance. Ils n'ont rien détecté d'anormal, pas de fuite de gaz en tout cas. Du coup, les lycéens et autres personnels ont pu réintégrer les classes aussitôt après la levée de doute, vers 15 heures.