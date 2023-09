Nouvelles menaces d'attentat contre huit lycées de la métropole de Rouen : un adolescent interpellé

Dernière minute

« Dans le cadre des alertes ayant visé plusieurs établissements scolaires de la Métropole rouennaise et de l’Eure, la DTPJ (police judiciaire, ndlr) a interpellé à la mi-journée un mineur de 17 ans. L’enquête débutant, aucune autre information ne sera délivrée à ce stade » , annonce le procureur de la République, ce mercredi après-midi dans un communiqué.

De nouvelles menaces d'attentat ont été proférées envers des établissements scolaires de Seine-Maritime. Elles ont été adressées dans la matinée de ce mercredi 20 septembre, par mail, aux directions de huit lycées publics et privés de la métropole de Rouen.Il s'agit cette fois des lycées Blaise-Pascal, Gustave-Flaubert, Jean-Baptiste de-la-Salle, Camille Saint-Saens, tous implantés à Rouen, ainsi que des lycées Marcel-Sembat et des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen, du lycée Fernand-Léger à Grand-Couronne et du lycée professionnel Auguste-Bartholdi à Barentin.