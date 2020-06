Nouveau cas de Covid-19 : un élève du collège Saint-Saens à Rouen placé en isolement

Nouvelle contamination dans un établissement scolaire de Seine-Maritime : samedi, un élève scolarisé au collège Camille Saint-Saens à Rouen a été testé positif au Covid19, annonce ce soir la préfecture de Seine-Maritime.



L’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie en lien avec l’Education nationale a procédé à une évaluation de la situation. Les éléments recueillis ont permis de définir les mesures à prendre.



Aussi, la décision a été prise de procéder « à l’éviction de tous les élèves et enseignants concernés par un contact à risques », précise la préfecture.



L’élève testé positif a été placé en isolement à domicile. Les élèves et professeurs identifiés comme contacts à risques dans le cadre de l’évaluation de la situation ont tous été contactés et placés en quatorzaine et seront testés.



L’ensemble des élèves et des familles ainsi que tous les personnels de l’établissement ont été informés.