Normandie : la région commande 200 000 masques en tissu auprès de l’entreprise Saint James

Au total, la Région Normandie a commandé près de 8 millions de masques à destination de nombreux acteurs normands : soignants (2 millions de masques chirurgicaux et 750 000 FFP2), entreprises (3 millions de masques chirurgicaux et 200 000 masques en tissu), autres collectivités (1 million de masques chirurgicaux) et ses propres agents (1 million de masques chirurgicaux et 20 000 masques en tissu).