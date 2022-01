Normandie. Cinq promeneurs isolés par la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel

Cinq jeunes gens en difficulté après avoir été isolés par la marée dans la baie du Mont Saint-Michel (Manche) ont été secourus ce samedi 1er janvier. Ils sont sains et saufs.



L’alerte a été donnée auprès du centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis50), puis relayée immédiatement au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg qui a coordonné le dispositif d’intervention des secours.