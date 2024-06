Piégés en pied de falaise par la marée montante à Étretat, cinq promeneurs récupérés par les sapeurs-pompiers

Trois femmes et deux hommes ont été secourus par les sapeurs-pompiers ce samedi soir à Étretat (Seine-Maritime) alors qu’ils étaient bloqués par la marée montante.



Les secours ont été appelés, vers 22h30, à se rendre porte d’aval où cinq promeneurs se sont retrouvés piégés en pied de falaise par la montée de la mer. Une équipe spécialisée en interventions héliportées a pu récupérer les personnes en difficulté qui ont été déposées sur la plage, saines et sauves.



L’intervention a mobilisé en tout six sapeurs-pompiers avec quatre engins.