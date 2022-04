Neige et verglas : appel à la prudence maintenu sur les routes en Normandie

Les conditions de circulation sont redevenues normales dans les quatre départements normands qui étaient placés en vigilance orange neige-verglas depuis hier jeudi par Météo France.



Ainsi la Seine-Maritime, l’Eure, l’Orne et le Calvados sont passés de vigilance orange à vigilance jaune neige et verglas à partir de 16 heures ce vendredi 1er avril.



« En raison des prévisions de météo annonçant des baisses de températures pouvant être négatives, les deux nuits à venir et au contact des chaussées parfois humides peuvent créer des phénomènes de glisse localement », met en garde Bison Futé. Les usagers font donc inviter à observer une vigilance toute particulière sur l’ensemble des routes normandes, y compris dans le département de la Manche.