Montivilliers : les policiers agressés par un homme et trois femmes qui faisaient la fête

Une soirée bien alcoolisée s’est terminée en garde à vue pour trois femmes et un homme qui faisaient la fête dans la nuit de samedi à dimanche, à Harfleur.



Las d’entendre des hurlements et de la musique à tue-tête en pleine nuit, des voisins ont fini par composer le 17, le numéro de police secours pour se plaindre.



Les policiers sont intervenus une première fois à 4h50, au domicile des fêtards, sentier de la Courte-Cote. À leur arrivée, ils ont remarqué la présence de deux hommes et de quatre femmes dans l’appartement situé au premier étage d’un immeuble. Tous étaient bien alcoolisés et poussaient des hurlements sur un fond musical, fenêtre grande ouverte.



Les fonctionnaires leur ont demandé de baisser le son et de cesser tout tapage. La locataire de l’appartement s’est vu dresser une contravention de 135€ pour tapage nocturne.