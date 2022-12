Mondial de football. En Seine-Maritime, 300 policiers et gendarmes mobilisés ce week-end

Aussi, afin de prévenir d’éventuels troubles et de faciliter l’action des forces de l’ordre, il annonce avoir signé aujourd'hui deux arrêtés. Le premier est destiné à interdire la cession, la vente et l’utilisation d’artifices de divertissement du vendredi 16 décembre à partir de 15 h et jusqu’au lundi 19 décembre à 8 h.



Le second arrêté est destiné à assujettir la vente de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou gazeuse ainsi que la vente de carburants sous forme conditionnée (jerricans, bidons, etc.) à la présentation d’une pièce d’identité, et en interdire la vente à toute personne mineure. Ce dispositif a pris effet ce vendredi soir et court jusqu'à lundi (8h00), sur tout le territoire du département.