Meurtre d’un homme de 24 ans au Havre : cinq jeunes de 16 à 21 ans mis en examen et écroués

La victime, en arrêt cardio-respiratoire, avait été poignardée à au moins deux reprises, au thorax et à l’abdomen. Elle n’avait pu être réanimée. Les blessures mortelles auraient été occasionnées lors d’une rixe, impliquant plusieurs personnes.



Trois suspects, deux hommes et une femme, avaient été rapidement interpellés par les policiers havrais, aidés en cela par les caméras de vidéosurveillance et les déclarations de témoins.