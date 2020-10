Manifestations anti-confinement à Rouen et au Havre, en Seine-Maritime

Plus de 150 personnes - 130 à Rouen et 30 au Havre, selon la police - ont manifesté en Seine-Maritime, dans la soirée d’hier jeudi, veille de l’entrée en vigueur du confinement.



Les manifestants entendaient protester contre, précisément, les mesures de confinement annoncées par le chef de l’État mercredi et détaillées, hier, par le Premier ministre, Jean Castex.



A Rouen, le rassemblement a eu lieu à 19 heures place du Général-de-Gaulle, devant l’hôtel de ville. Il s’est poursuivi par un défilé dans les rues de la capitale normande jusqu’à la place du Vieux-Marché où la manifestation s’est disloquée peu avant 21 heures, dans le calme.



Au Havre, la trentaine de manifestants s’est réunie sur le parvis de l’hôtel de ville de 20h à 20h45. Aucun incident n’a été signalé.