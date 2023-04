Maison embrasée à Rouen : des moyens importants sont sur place, rue Saint-André

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime interviennent depuis 14h30, ce jeudi 13 avril, rue Saint-André à Rouen, pour un incendie. A leur arrivée, la maison individuelle était entièrement embrasée. Des moyens conséquents ont été depêchés sur place, à savoir vingt-sept sapeurs-pompiers et douze engins.



Deux personnes sorties de l'habitation ont été vues par le médecin du SMUR et leur état ne nécessite pas de transport vers un hôpital. Le relogement des sinistrés sera réalisé en famille, indiquent les secours.



Les opérations d'extinction sont toujours en cours à cette heure.



La rue Saint André est fermée à la circulation le temps du déblai. Le service départemental d'incendie et de secours recommande d'éviter le secteur afin de faciliter le travail des secours.