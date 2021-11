Les premiers flocons de neige attendus ce week-end en Seine-Maritime et dans l'Eure

De son côté, Bison Futé appelle les automobilistes à redoubler de prudence avec l’arrivée samedi et dimanche de plusieurs perturbations qui traverseront le pays, dans une atmosphère très froide. Ces perturbations apporteront quelques chutes de neige jusqu'en plaine sur les régions du nord-est et de fortes chutes de neige en montagne.

.

« Malgré tout le soin apporté par les gestionnaires de voirie pour dégager les routes et les maintenir en état, les conditions de circulation pourront être difficiles ».



Bison Futé appelle donc les usagers de la route à respecter les consignes de prudence, à s’informer des conditions météorologiques et de circulation avant de partir et à différer leur voyage si les prévisions météorologiques sont particulièrement mauvaises sur leur itinéraire.