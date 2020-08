« Les monstres de ma vie » : Fidji Gibert dénonce le harcèlement scolaire, mais pas seulement, dans un livre

Puis, dans sa funeste descente aux enfers, c’est un homme dont elle était éperdument amoureuse qui l’a enfoncé un peu plus … jusqu’à la limite de la mort. Débarrassée de ce pervers narcissique qui l’a violé avant de lui faire un enfant, Fidji s’est relevée. Non sans mal. Non sans blessure.



C’est Frédéric Veille qui a recueilli et écrit le témoignage de cette jeune femme. Auteur de plusieurs best-sellers, dont « Je vous demande le droit de mourir » pour Vincent Humbert, le journaliste rouennais offre avec ce nouveau livre, son quatorzième, une vitrine médiatique indispensable dans la lutte contre le harcèlement scolaire et contre les violences faites aux femmes.



Car dans ce livre témoignage, Fidji Gibert se raconte, sans fard. Elle ose décrire la violence des coups de son géniteur, la cruauté des camarades de classe, l’emprise et la descente aux enfers que lui a fait subir celui qui partageait sa vie…