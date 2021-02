Le plan grand froid est activé dans l'Eure, avec l'ouverture de places d'accueil supplémentaires

Au-delà, des places d’hôtel pourront être mobilisées autant que de besoin pour mettre les personnes vulnérables qui le souhaitent à l’abri. De plus, les maraudes vont intensifier leurs tournées. La mise à l’abri va voir ses horaires d’ouverture étendus (ouverture à 13H au lieu de 17H).



Ce dispositif, précise la préfecture, vient renforcer le dispositif de veille saisonnière du plan Hiver, qui prévoit dans l’Eure, l'ouverture de 421 places d'hébergement, soit 321 places d'hébergement pérennes et 100 places complémentaires pour la période hivernale.



Au cours de cette période, appeler le 115 pour signaler une personne en détresse dans la rue est un geste citoyen. Ce numéro fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.