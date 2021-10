Le funiculaire du Havre reprend du service lundi après plus de 6 mois de travaux

Le funiculaire du Havre, en travaux depuis plus de dix mois, reprend du service à compter de ce lundi 18 octobre, annonce Le Havre Seine Métropole. Les horaires de fonctionnement restent inchangés : de 7 h 30 à 21 h du lundi au samedi et de 7 h 30 à 19 h 30 les dimanches et jours fériés.



Les usagers pourront découvrir les nouvelles cabines modernisées, avec un nouveau design extérieur et une nouvelle ambiance intérieure.