Le béluga a été euthanasié : son état s'est dégradé en cours de transport vers Ouistreham

« En cours de voyage, les vétérinaires ont constaté une dégradation de son état de santé et de ses activités respiratoires », a indiqué Ollivet Courtois, vétérinaire des sapeurs-pompiers chargée de sa surveillance pendant le transport. « On a constaté que l'animal était en anoxie et donc la souffrance était évidente. Il était impertinent de le relâcher et donc fallait procéder à son euthanasie »

C'est la mort dans l'âme que nous annonçons que le béluga n'a pas survécu à la translocation qui était risquée, mais indispensable pour donner une chance à un animal autrement condamné. Suite à la dégradation de son état, les vétérinaires ont pris la décision de l'euthanasier.

La décision d'euthanasier le béluga a été prise alors que le cétacé de 800 kg était en route vers le port d'Ouistreham (Calvados) ce mercredi matin.Le béluga avait été sorti de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne (Eure) vers 4h30 ce matin à la faveur d'une opération complexe qui avait commencé hier soir, à 20 heures. La décision avait été prise de le transporter dans un camion vers le port de Ouistreham où il devait rester trois jours le temps de recevoir des soins et de se réacclimater, avant d'être relâcher dans la mer.A Ouistreham, tout un dispositif avait été mis en place par la préfecture du Calvados afin d'accueillir l'animal dans l'écluse mise à la disposition par Ports de Normandie et la Région Normandie. La déception est grande, on imagine, pour l'ensemble des personnes qui ont participé à cette opération et à la survie du béluga depuis sa découverte il y a une semaine dans la Seine.