Le Havre : verbalisé pour tapage, il vient se plaindre et finit en garde à vue pour port d’arme

Sans doute pas satisfait de la réponse apportée, il ressort de l’hôtel de police et s’en prend à des colliers en plastique sur des barrières et les découpe avec un couteau.



Un policier lui demande d’arrêter. A cet instant, l’individu pointe son arme dans sa direction puis se ravisant plie le couteau et le range dans sa poche.



Particulièrement belliqueux, le mis en cause se rebelle et s’oppose à son interpellation. Il tente alors de mordre un fonctionnaire qui essaie de l’amener au sol pour lui passer les menottes. L’homme se débat et doit être neutralisé à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique.



Soumis à un dépistage d’alcoolémie avant son placement en garde à vue, il s’est avéré qu’il avait un taux de près de 3 grammes dans le sang.