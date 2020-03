Le Havre : une fillette de 7 ans grièvement blessée après une chute du 4e étage

Les circonstances de l'accident sont pour le moment ignorées. Une fillette âgée de 7 ans (et non pas de 4 ans comme l’avaient indiqué les secours dans un premier temps) est tombée par une fenêtre d'un appartement situé au 4e étage dans un immeuble abritant les locaux de la fondation de l'Armée du salut, « Le Phare » rue de la Vallée au Havre (Seine-Maritime).



Les faits se sont déroulés ce mardi 24 mars, aux alentours de 10h50. La victime a été d'abord secourue par les sapeurs-pompiers avant d'être prise en charge par une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). En « détresse vitale », elle a été transportée, médicalisée, aux urgences pédiatriques de l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers.



Les services de police du Havre ont procédé aux constatations d'usage. Ils devraient auditionner dans les prochaines heures les parents de l'enfant qui étaient dans une autre pièce de l’appartement au moment du drame, ainsi que les témoins.