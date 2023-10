Le Havre : particulièrement agité, un perturbateur menace les policiers de les "saigner"

Particulièrement excité et vindicatif, le mis en cause a refusé d'ouvrir aux fonctionnaires qui ont alors été contraints d'enfoncer la porte pour pénétrer à l'intérieur du logement.



Face au jeune homme, armé d'un couteau et décidé à s'opposer à son interpellation, les policiers ont dû faire usage d'un pistolet à impulsion électrique pour parvenir à le neutraliser. Plaqué au sol et menotté, l'individu a été interpellé avec force.



Son état a nécessité son transport aux urgences de l'hôpital Jacques-Monod à Montivilliers pour examen. A sa sortie, il a été conduite au commissariat du Havre pour être placé en garde à vue pour outrage, menaces et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique.