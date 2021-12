Le Havre : le gérant d’un bar-tabac roué de coups et ligoté par un malfaiteur, ce matin

Ce vendredi matin, le gérant du bar -tabac Saint-Patrick, rue du Marechal-Joffre au Havre, a été victime d’une très violente agression.



Vers 6h30, alors qu’il se trouvait dans son établissement, un individu encagoulé et porteur d’un état de poing a fait irruption. Selon nos informations, le malfaiteur s’est alors jeté sur lui et l’a roué de coups au visage. Il l’a également ligoté et lui a dérobé les clefs de son véhicule, avant de prendre la fuite en emportant des cartouches de cigarettes. Un complice faisait le guet à proximité du bar.



Dès qu’il a pu se libérer de ses liens, le commerçant âgé de 55 ans a alerté police secours. Le visage ensanglanté, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers pour être transporté à l’hôpital.



L’enquête a été confiée à la sûreté urbaine du Havre.