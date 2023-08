Yvelines. Rixe dans un centre d’hébergement à Port-Marly, un homme frappé à coup de barre de fer

Un différend a éclaté ce mardi matin ers 10 heures dans un centre d’hébergement d’urgence situé avenue Simon-Vouet au Port-Marly (Yvelines).



Deux résidents en sont venus aux mains pour des raisons inconnues et l’un des protagonistes, âgé de 22 ans, a porté des coups de barre de fer à un autre homme de 23 ans. Ce dernier présentant des dermabrasions au visage et une épaule déboîtée a été transporté à la clinique de l’Europe. Son pronostic vital n’était pas alors engagé.



L’auteur des violences a été interpellé par la police pour « violences volontaires avec arme par destination » et placé en garde à vue.