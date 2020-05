Le Havre : fauchée par une voiture, une piétonne blessée grièvement en allant à son travail

Un accident grave de la circulation s’est produit ce jeudi 7 mai, peu avant 8 heures dans le quartier des Neiges, au Havre (Seine-Maritime). Il a impliqué un véhicule Renault et une piétonne qui traversait la chaussée, rue des Chantiers, près du Pont VI.



Cette dernière, âgée de 34 ans, a été percutée et blessée sérieusement : elle présentait un traumatisme facial et se plaignait de douleurs à la jambe gauche et au niveau du dos, quand elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers. Elle a été transportée, médicalisée, vers l’hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers.