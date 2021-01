Le Havre : enquête policière après la mort d’une femme de 43 ans au domicile de sa fille

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le commissariat central du Havre (Seine-Maritime) après la découverte, sans vie, d’une femme de 43 ans dans un appartement du Havre.



Les sapeurs-pompiers et le Samu ont été sollicités pour intervenir, ce mercredi matin vers 9h40, au domicile d’une jeune femme de 22 ans, avenue Jean-Jaurès. Cette dernière retrouve un peu plus tôt sa mère inconsciente au sol dans son appartement.