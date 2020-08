Le Havre : en infraction, le pilote du scooter refuse de s’arrêter au contrôle de la police municipale

Dans la soirée d’hier (dimanche), la police municipale du Havre (Seine-Maritime) a essuyé un refus d’obtempérer lors d’un banal contrôle routier.



Les « municipaux » ont été amenés à contrôler le pilote d’un scooter et son passager dépourvu de casque. A la vue des policiers, qui lui ont fait signe de s’arrêter, le conducteur de l’engin a accéléré et pris la fuite, tout en commettant de nombreuses infractions au code de la route.



Les policiers municipaux ont eu la présence d’esprit de noter le numéro de la plaque d’immatriculation du scooter. C’est ainsi qu’après avoir identifié son propriétaire, ils ont attendu le fuyard en bas de chez lui, rue Georges-Allain, à Mont-Gaillard. Le suspect, âgé de 17 ans, a été interpellé à son arrivée. Remis à la police nationale, il a placé en garde à vue au commissariat central pour refus d’obtempérer et quelques autres infractions.