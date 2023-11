Le Havre : deux hommes interpellés pour recel de vol à bord d’un fourgon volé

Le conducteur répond aux questions des policiers de manière très vague et mystérieuse sur la présence de ces fils, relate une source policière. La poursuite des vérifications permet de découvrir que le fourgon est signalé volé.



Les deux hommes, âgés de 28 et de 20 ans, respectivement domicilié au Havre et sans domicile fixe, sont interpellés pour recel de vol et placés en garde à vue.



L’enquête se poursuit.