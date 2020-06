Le Havre : deux cambriolages élucidés après plusieurs mois d’enquête et l’arrestation des auteurs

Lors des constatations, la police technique et scientifique avait relevé des empreintes qui avaient été envoyées pour analyses. Il y a quelques jours, les résultats sont revenus positifs, c’est-à-dire qu’ils ont permis de les comparer aux empreintes d’un jeune homme déjà fiché et connu par la police. En l’occurrence, il s’agit d’un havrais âgé de 18 ans.



Placé en garde à vue mardi 2 juin, il a reconnu avoir brisé un carreau de la boulangerie pour se mettre à l’abri.



Le mis en cause a été laissé libre, mais devra se présenter en septembre prochain devant le tribunal judiciaire pour répondre des faits de vol par effraction.