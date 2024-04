Le Havre. Un immeuble évacué après la découverte de fissures

Des fissures ont été constatées, ce mardi vers midi, dans un immeuble d’habitation de 3 étages situé rue Cassard au Havre (Seine-Maritime).



Par mesure de précaution, le bâtiment a été évacué en attendant l’avis de l’expert mandaté par la ville, dont le passage est prévu dans l’après-midi.



Les sapeurs-pompiers, épaulés par une unité de sauvetage et de recherches, ont procédé d’ores et déjà à des reconnaissances sur le lieu où des problèmes batimentaire ont déjà été signalés, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Treize sapeurs-pompiers sont intervenus avec quatre engins, ainsi qu’un adjoint au maire et les services d’astreinte de la ville.