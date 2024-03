Le Havre. Un homme sans-abri retrouvé mort dans la cave où il dormait

Les policiers sont venus sur place et ont forcé la porte, verrouillée, de la cave où l’homme de 56 ans avait élu domicile. Constatant une odeur étrange, ils ont découvert à l’intérieur le corps sans vie du quinquagénaire.



Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte au commissariat du Havre. La piste du décès d’origine naturelle semble la plus probable, selon une source policière.