Le Havre : 40 employés municipaux à pied d’œuvre pour nettoyer la plage ce vendredi

Après le passage de la tempête Ciara et en prévision de nouvelles perturbations attendues ce week-end, les services municipaux de la Ville du Havre (Seine-Maritime) sont à pied d’œuvre pour procéder au ramassage des déchets apportés par la tempête et qui jonchent la plage du Havre ainsi que ses jardins.



Ce vendredi 14 février, à partir de 9 heures, une quarantaine d’agents municipaux sera mobilisée pour procéder au nettoyage de la plage et renforcer les équipes du secteur plage déjà à l’œuvre.