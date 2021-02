La voiture tombe dans un ravin près de Rouen, la conductrice est légèrement blessée

A l'arrivée des sapeurs-pompiers, la conductrice était bloquée dans son véhicule, une Dacia Sandéro. Elle a été extraite de l'habitacle par les hommes du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) qui l'ont remontée au niveau de la route au moyen d'un matériel spécifique (une barquette).



Légèrement blessée, la victime, âgée de 49 ans et domiciliée à Bois-Guillaume, a été transportée au CHU de Rouen.



La circulation a été coupée pendant plus d'une heure le temps de l'intervention des secours et de retirer la voiture en très fâcheuse posture.



Une enquête a été ouverte par les services de police.