La situation de l'eau est jugée préoccupante dans l'Eure : des mesures de restriction sont à l'étude

Depuis la mi-mai, détaille la préfecture, les conditions anticycloniques et l'absence de pluie depuis près d'un mois ont entraîné un assèchement progressif des sols et une baisse significative des débits des cours d'eau dans la majeure partie du département de l'Eure, au sud de la Seine. Les bassins de la Calonne, la Risle, la Charentonne, l'Iton, l'Avre et l'Eure sont particulièrement touchés par cette situation. Le Val Loger, affluent de la Risle, est même complètement à sec, et plusieurs autres affluents ont des écoulements très faibles. La situation est légèrement plus favorable au nord de la Seine, dans les bassins de l'Andelle et de l'Epte.



Face à cette situation critique, le préfet de l'Eure a décidé de convoquer un comité ressource en eau le 13 juin 2023. Ce comité réunira les représentants des usagers de l'eau dans le département, ainsi que des experts de Météo France, du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), de la DREAL Normandie (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) et de l'Office Français de la Biodiversité.