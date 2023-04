La Seine-Maritime en vigilance orange : des bourrasques de vent attendues cet après-midi

Le préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime, appelle chacun à la plus grande prudence et recommande aux automobilistes et aux usagers de respecter les consignes de sécurité habituelles.



• Limitez vos déplacements.

• Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

• Évitez de circuler en bord de mer à pied ou en voiture. Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.

• Ne vous promenez pas en forêt et sur le littoral.

• En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.

• N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

• Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

• Respectez les interdictions de circulation notamment sur les ponts.

Cabinet du préfet



Habitants du bord de mer :

• Fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer.

• Protégez vos biens susceptibles d’être inondés ou emportés.

• Prévoyez des vivres et du matériel de secours.

• Surveillez la montée des eaux et tenez-vous informé auprès des autorités.



Plaisanciers :

• Ne prenez pas la mer.

• Ne pratiquez pas de sport nautique.

• Avant l’épisode, vérifiez l’amarrage de votre navire et l’arrimage du matériel à bord. Ne laissez rien à bord qui pourrait provoquer un sur-accident.



Professionnels de la mer :

• Évitez de prendre la mer.

• Soyez prudents, si vous devez sortir.

• À bord, portez vos équipements de sécurité (gilets…).

• Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :

◦ Ne vous mettez pas à l’eau, ne vous baignez pas.

◦ Ne pratiquez pas d’activités nautiques de loisir.

◦ Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau même d’un point surélevé (plage, falaise).

◦ Éloignez-vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).