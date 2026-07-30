La Celle-Saint-Cloud : un homme reconnaît avoir provoqué un feu de broussailles avec un mégot

Le trentenaire a reconnu devant les policiers avoir jeté un mégot à l’origine du départ de feu.- Illustration © Pixabay
Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 20h35 avenue des Sources, à La Celle-Saint-Cloud, pour un feu de broussailles. À leur arrivée, les flammes avaient parcouru une surface d’environ 100 m².
L’incendie a rapidement été maîtrisé et éteint. Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé.
Sur place, un homme de 39 ans a reconnu devant les policiers avoir jeté un mégot à l’origine du départ de feu.
Il a été conduit au commissariat puis placé en garde à vue pour manquement à une obligation de sécurité.
L’incendie a rapidement été maîtrisé et éteint. Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé.
Sur place, un homme de 39 ans a reconnu devant les policiers avoir jeté un mégot à l’origine du départ de feu.
Il a été conduit au commissariat puis placé en garde à vue pour manquement à une obligation de sécurité.