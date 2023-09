L'auteur présumé d'un assassinat à Saint-Valéry-en-Caux et sa compagne mis en examen

Lundi matin 4 septembre, la gendarmerie a interpellé et placé en garde à vue la compagne du meurtrier présumé pour non-assistance à personne en danger et recel d’objet pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Pour ces raisons, elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire.



« L'auteur présumé des coups affirme que son acte n’est pas volontaire et qu’il a voulu se défendre. Il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire comme demandé par le parquet », relate le procureur qui indique avoir ouvert une information judiciaire.



Les investigations vont se poursuivre sur commission rogatoire d'un juge d'instruction. Elles sont confiées à la brigade de recherches de Fécamp et de la section de recherches de Rouen.