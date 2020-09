Journée sans voiture à Paris ce dimanche 27 septembre : ce qu’il faut savoir

À partir de 11 h et jusqu’à 18 h, ce dimanche 27 septembre, aucun véhicule motorisé ne pourra circuler dans Paris intra-muros, deux-roues et véhicules électriques compris. Les contrevenants s’exposent à une contravention de 4e classe (135 € d’amende).



« Comme l’année dernière, c’est toute la ville qui sera réservée aux circulations non polluantes, vélo, rollers, trottinette, skateboard… mais aussi aux piétons et usagers des transports en commun », indique le site de la Ville de Paris.