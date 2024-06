Trois véhicules impliqués sur l’A13, l’accident fait un mort et trois blessés dans l’Eure

Le conducteur d’un des véhicules, un homme de 33 ans, qui aurait été éjecté dans le choc, n’a pas pu être réanimé par les secours et a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.



Dans un autre véhicule impliqué, trois jeunes gens ont été pris en charge et après examen ils ont été transportés en urgence relative à l’hôpital des Feugrais, près d’Elbeuf. Les blessés sont une femme de 18 ans et deux hommes de 17 et 18 ans.



Le conducteur du troisième véhicule, un homme de 40 ans, n’a pas été transporté vers un hôpital.



Onze sapeurs-pompiers de Louviers ont été engagés sur le lieu de l’intervention. Une enquête a été ouverte et va devoir établir les circonstances de l’accident.