Inflation. Les péages des ponts de Normandie et de Tancarville augmentent le 1er février

Le prix des péages des ponts de Normandie et de Tancarville en Normandie vont être revus à la hausse, cette année.



À partir du 1er février, les usagers de véhicules légers, non abonnés, verront leur passage augmenter de 0.10 € soit 5,90 € sur le Pont de Normandie et 2.80 € sur le Pont de Tancarville. « Cet accroissement est principalement lié à l’inflation, la moitié de celle-ci est appliquée sur le tarif plein », justifie la chambre de commerce et d’Industrie Seine Estuaire, gestionnaire des deux ouvrages.



« A l’instar de beaucoup d’ouvrages autoroutiers, l’utilisateur payeur est le principe de base de l’économie des ponts de Normandie et de Tancarville », rappelle Yves Lefebvre, président de la CCI. « Les recettes perçues permettent de réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et à l’entretien régulier. »