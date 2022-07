Incendie de récoltes sur pied : 6 hectares détruits cet après-midi à Saint-Agathe-d’Aliermont

Six hectares de récolte sur pied ont brûlé ce mercredi après-midi à Sainte-Agathe-d’Aliermont (Seine-Maritime).



Peu avant 15 heures, les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir route de Saint-Vaast où un incendie s’était déclaré dans un champ d’une superficie totale de 20 hectares.



L’action des 26 soldats du feu équipés de huit engins a consisté à empêcher la propagation des flammes et à circonscrire le sinistre.



Le bilan définitif fait état de six hectares partis en fumée.