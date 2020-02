Incendie de maison dans l’Eure : deux femmes et un enfant conduits à l’hôpital de Gisors

Deux femmes et un enfant ont été transportés à l’hôpital de Gisors (Eure) ce vendredi 28 février, suite à un incendie de maison, à Mainneville, un village situé à mi chemin entre Gisors et Gournay-en-Bray.



Le feu s’est déclaré vers 23 heures au rez-de-chaussée d’un pavillon de 100 m2 environ, rue du Four à Chaux. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge à leur arrivée une femme âgée de 65 ans brûlée au niveau du visage. Une autre femme (75 ans) et un adolescent de 11 ans avaient été incommodées par les fumées.



L’origine de l’incendie n’est pas encore connue.



L’intervention a mobilisé vingt-cinq sapeurs-pompiers d’Étrepagny, les Andelys et Gisors.