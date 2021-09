Incendie dans un immeuble à Rouen : six personnes prises en charge par les sapeurs-pompiers

Le bilan définitif établi par les secours a 18 heures fait état de six victimes qui ont été examinées sur place par le SMUR. Quatre d’entre elles ont été évacuées vers le CHU de Rouen : un homme et une femme en urgence absolue, et deux femmes en urgence relative.



Cinq relogements seront assurés par les services de la métropole.



Un périmètre de sécurité a été mis en place par les services de police et la ligne de la TCAR a été déviée le temps des opérations de secours.



L’intervention a mobilisé 33 sapeurs-pompiers avec 10 engins.