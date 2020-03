Ils sortaient de prison : deux cambrioleurs arrêtés dans les caves d’un immeuble à Rouen

Des policiers de l’unité de sécurisation des transports en commun, en patrouille dans le secteur, interviennent. En inspectant les parties communes de l’immeuble, ils surprennent deux individus munis d’une lampe torche affairés près d’un tiroir-caisse et de sacs poubelles.



A la vue des forces de l’ordre, les deux suspects tentent de prendre la fuite mais ils sont rapidement rattrapés et neutralisés. L’un est âgé de 18 ans et demeure Saint-Romain-de-Colsbosc, le second est âgé de 18 ans également et habite Le Havre.