Ils bravent le confinement à Elbeuf : les convives d'un barbecue avec feu d'artifice (!) délogés par la police

Tout aurait bien pu se passer, dans le calme, si quelques-uns des convives plus excités que d'autres n'avaient pas balancé des mortiers d'artifice en direction des véhicules de police arrivés sur place. Personne n'a été blessé, hormis quelques carrosseries abîmées.



Les forces de l'ordre ont dû faire preuve d'autorité et utiliser des grenades lacrymogènes pour refouler et disperser les récalcitrants. Le calme est ensuite revenu dans le quartier. Aucune interpellation n'a eu lieu, précise-t-on ce matin du côté de la police.