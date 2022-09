Grandes marées en Normandie : promeneurs et pêcheurs à pied invités à la prudence

Il est donc fortement recommandé avant toute sortie en mer ou sur le littoral :



• de consulter la météo, les coefficients et les horaires de marée, et si nécessaire de se faire expliquer ce que cela implique concrètement ;

• de ne pas sortir seul et d'informer ses proches de ses intentions au préalable (lieu, heure de départ et si possible de retour) ;

• de disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours en mer (téléphone portable chargé et placé dans une poche étanche pour joindre le 196, ou via le canal 16 sur VHF) ;

• de rester à proximité d'un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral (en montant, la marée peut modifier considérablement la perception de l'environnement).