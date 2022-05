Feu de poubelle et de pizzeria à Sotteville-les-Rouen : un adolescent de 16 ans interpellé

Une enquête a été ouverte et l'exploitation des enregistrements de la vidéo-surveillance de la pizzeria a permis d'identifier l'auteur présumé de l'incendie, un jeune homme connu défavorablement des services de police pour "incendies volontaires" et "vols par effraction". Le suspect, hébergé dans un foyer de Canteleu, a été interpellé vendredi en fin d'après-midi par la brigade anti-criminalité et placé en garde à vue pour "incendie volontaire" et "mise en danger de la vie d'autrui".



Lors de son audition par les enquêteurs de la permanence judiciaire, l'adolescent a reconnu les faits. Il a déclaré avoir mis le feu à la poubelle parce qu'il s'ennuyait. En récidive légale, il a été déféré ce dimanche devant un magistrat du parquet



Le montant du préjudice a été estimé à 50 000€ par l'expert de la compagnie d'assurance du commerçant.