Feu de pavillon à Forges-les-Eaux : la propriétaire légèrement intoxiquée par les fumées

Une personne a été blessée légèrement dans l'incendie d'un pavillon situé rue du Docteur le Roy à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime).



A leur arrivée sur les lieux, ce jeudi en tout début d'après-midi, les sapeurs-pompiers ont constaté que les combles de l'habitation étaient embrasées, ainsi que la toiture. Deux lances à incendie ont été activées de manière à enrayer la propagation et circonscrire le sinistre.



La propriétaire du pavillon a légèrement inhalé des fumées et a été prise en charge à bord du véhicule de secours et d'assistance à victime.



Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été engagés avec six engins.