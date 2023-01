Feu de chariot dans un entrepôt à Etainhus, 40 pompiers sont sur place

Quarante sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, ce jeudi matin vers 9 heures à Etainhus pour un feu de chariot dans un entrepôt. Huit engins ont été engagés.



L'incendie a été éteint au moyen d'une lance et le sprinklage du bâtiment. « Le feu ne s'est pas propagé et il n'y aura aucune conséquence sur la reprise de l'activité », indique le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis).



.Aucune victime n'est à déplorer.



Afin de faciliter l'accès des secours sur le lieu de l'intervention, le service départemental d'incendie et de secours demande à la population d'éviter le secteur.