Fête du fleuve à Rouen : Nathan le funambule reliera sur un fil la cathédrale et la tour des archives

Nathan Paulin est un highliner, un funambule moderne, français. Il est né en 1994 et habite le village du Reposoir en Haute-Savoie.



Passionné par les sports de montagne depuis son plus jeune âge, Nathan débute la slackline en 2011. Il trouve une véritable paix intérieure dans cette activité mêlant concentration intense et maîtrise du corps.



Ce bien être lors de la pratique le rend très vite passionné, sa progression est rapide. Il compte parmi les meilleurs mondiaux de la discipline dès 2013.



Nathan Paulin détient une dizaine de records mondiaux.



Sa plus grande traversée est une highline longue de 2200 mètres à une centaine de mètres de hauteur, au Mont Saint-Michel le 24 mai dernier.



Repousser les limites de ce sport est l’une des raisons qui l’incite à entreprendre des traversées de plus en plus longues. La recherche d’endroits nouveaux, inexplorés, l’esthétique de ces sites est sa principale motivation.



Il vit aujourd’hui de sa passion grâce aux sponsors, aux spectacles ainsi qu’en intervenant dans différentes manifestations (démonstrations, séminaires d’entreprise, conférences...